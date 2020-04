Klatovy by se mohly proměnit na Zajícov

V letošním roce sice nebude velikonoční program na klatovském náměstí, ale to neznamená že by byly Velikonoce zrušeny úplně. Můžete se zapojit do celorepublikové akce o vyhlášení Zajícovem roku 2020.

Zajíci přihlášení Věrou Vlčkovou z Malé Vísky. | Foto: facebook.com