Běh odstartoval v 8.05 hodin 8. května 2022 - v den, kdy si připomínáme 77. výročí ukončení druhé světové války, a potrvá až do 20. května 2022. Původně plánovaná štafeta okolo republiky musela být zrušena, tentokrát z organizačních důvodů, nicméně běžecký cíl 1 800 km zůstal zachován. "Náš 142. prapor oprav kolektivně tento běh uskutečnil 18. května v okolí posádky Klatovy. Jedna ze zastávek běhu, byla ve Spáleném lese nedaleko Lub, kde se nachází památník popravených osob nacisty.

Hlavním cílem celé akce je připomínat vojenské tradice a válečné veterány jako nositele těchto tradic a morálních hodnot, které se staly pevným základem pro budování svobodné a demokratické České republiky," uvedl vrchní praporčík 142. praporu oprav Klatovy Vít Holub.

V rámci tohoto charitativního projektu si vojáci 142. praporu oprav Klatovy odkoupili trika a náramky s logem akce a výtěžek je příspěvek do Vojenského fondu solidarity. Ten pečuje o vojáky v činné službě a jejich blízké. Svojí okamžitou a adresnou finanční podporou už několik let podává pomocnou ruku všem, kteří to potřebují.

