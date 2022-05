Mladé záchranářské naděje začínaly disciplínou plavání s překážkami, následovala disciplína plavání s modelem, 50 m plavání s destičkou a 50 m s pásem a ploutvemi. Svými statečnými výkony si vybojovali skvělá umístění, i přesto, že někteří závodníci byli o dva tři roky starší. Patrik vybojoval 7. místo, Eliška 10. a Julinka 11. místo. "Provedení disciplín bylo bezchybně, což do budoucna dává velký příslib k tomu, aby se šplhali umístěním směrem nahoru, doufejme až k nejvyšším příčkám," poznamenal trenér.

Tým vypustil do stratosféry balón a zjišťoval, které organismy přežijí

Naší zkušenější borci se předvedli rovněž ve skvělém světle. Sabina Hořejší navázala na své skvělé výkony z předchozích závodů a v disciplínách 100 m plavání s překážkami, 100 m záchrana modelu s pásem a ploutvemi, 100 m záchranný polohový závod a 50 m záchrana vybojovala úžasné první místo a stala se tím mistryní republiky.

Ani ostatní závodníci se rozhodně neztratili. Karolína v setkání špiček z celé republiky v nejstarší kategorii bez omezení věku vybojovala pěkné 5. místo, Natálie zabojovala a v obrovské konkurenci získala 7. místo, Anička si vyplavala 11. pozici a Vojta ve snad nejsilněji obsazené mužské kategorii 12. místo. "Jak již bývá u našich borců zvykem, nebylo to vše. Děvčata se vrhla do bojů o medaile i ve štafetách. Nabuzené ze soutěže jednotlivců přenesla své skvělé výkony i do štafet a předčila i starší a výrazně zkušenější sokyně, kdy k parádním výkonům přiřadila i 3. místo. Velký úspěch a spokojenost. Nezbývá než poblahopřát k velmi pěkným až úžasným umístěním a popřát všem našim do budoucna mnoho sil a úspěchů. Ty budou potřeba při posledních závodech sezóny 2021-2022 v Táboře 11. června. Pak bude následovat reprezentace spojená s mistrovstvím světa v Itálii. Držme palce," dodal Frydrych.