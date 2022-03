Každé dva roky pořádá Science on Stage Europe největší evropský vzdělávací festival pro učitele technických a přírodovědných předmětů. Cílem tohoto festivalu je možnost zlepšení výuky STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) formou podpory pedagogů v jejich profesním rozvoji a růstu. Na čtyřdenním mezinárodním finále, které se konalo v Praze, se sešlo okolo 450 učitelů z celé Evropy, kteří si formou soutěžního festivalu mohli sdílet a vyměňovat své nápady.

Byl to šok

Nejzajímavější projekty, které před tím prošly koly na národních úrovních ve všech 34 zemích, byly prezentovány v sedmi soutěžních kategoriích: Věda pro nejmladší, Udržitelný rozvoj, Technologie ve STEM vzdělávání, Diverzita ve STEM, STEM a umění, Spolupráce ve STEM vzdělávání, Společné (mezinárodní) projekty. Na závěr byl mezinárodní odbornou porotou v dané kategorii vyhlášen nejlepší projekt. A klatovští učitelé slavili velký úspěch. „Vůbec jsme takové ocenění nečekali. Byl to pro nás doslova šok. Když vidíte kolem tolik skvělých nápadů jiných kolegů, ani vás nenapadne přemýšlet o nějakém vítězství. Samotná účast na tomto festivalu byla nesmírně obohacující. Vidět na jednom místě tolik zajímavých nápadů a aktivit, které se po celé Evropě realizují při výuce fyziky, matematiky, chemie, IT a biologie, bylo neskutečně inspirativní,“ přiznala Vágnerová s tím, že si domů přivezla asi sto návodů na zajímavé experimenty nebo aktivity do výuky, které využije nejen ve školní výuce, ale i na kroužcích pro nadané děti.

Festival moderoval Michael Londesborough, který je televizními diváky znám jako Mr. Michael z popularizačního dětského seriálu Lovci záhad, též uvádí rubriku Michaelův experiment v televizním magazínu a od roku 2002 je i výzkumným pracovníkem v Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži. Některé části festivalu moderoval i Vladimír Kořen, známý z oblíbené vědecké šou Zázraky přírody. Právě jeho kromě ostatních zaujal i stánek klatovských učitelů, kde ocenil propojení projektu s problémem z každodenního života a závažnost jeho výsledků.

Překvapivé závěry

Klatovské učitele potěšilo, že se při sobotním open-day, kdy na festival zavítaly stovky českých učitelů, se jich spousta zastavovala zrovna u jejich stánku a projekt je zaujal. „Při naší zvolené formě prezentace museli zájemci tipovat některé výsledky našeho projektového experimentu, pak si teprve mohli odkrýt správný výsledek. Někdy byly jejich reakce až trochu komické. Snad jim to překvapení názorně ukázalo, jak se lidské odhady mohou lišit od fyzikální reality, jak hluboce se člověk může zmýlit. Ale právě o tom je věda. Nestavět svůj světonázor jen na dojmech, ale na prozkoumané realitě, která stojí na jasných datech,“ uvedl Panoš.

Na závěrečném ceremoniálu při předávání cen byl klatovský projekt vyzdvižen hned kvůli několika svým aspektům. Především to byla jeho variabilita v pohledu na věk dětí, které mohou měření teploty v uzavřeném autě provádět. V létě byly schopné naměřit projekt děti prvního stupně, stejně tak během školního roku provádí obdobné měření středoškolští studenti na gymnáziu. Zmíněna byla i variabilita z hlediska způsobu měření, kdy lze měnit spoustu různých faktorů, jako je umístění automobilu (slunce/stín), velikost otevření okének, umístění čidla (řada lidí dává své psy po dobu čekání do kufru) a podobně. Dalším vyzdviženým aspektem byla jeho gradace, kdy měření lze provést jednoduše nebo technologicky náročnějším způsobem spojeným s programováním a využitím dalších nástrojů, přesto lze vždy získat relevantní data. Výhodou je i finanční nenáročnost projektu, což je často pro mnoho škol rozhodujícím faktorem.