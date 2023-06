Klatovští školáci z prvního stupně základní školy se mohou pyšnit vynikajícím úspěchem v badatelské soutěži Pohár vědy. Tým LogIQ klubu nadaných dětí se prosadil v regionálním kole a postoupil do mezinárodního finále, kde bude reprezentovat Klatovy a svou půlroční soutěžní práci.

Žáci z Masarykovy základní školy v Klatovech. | Foto: se svolením Kateřiny Vágnerové

Badatelská soutěž Pohár vědy, která se koná každoročně, je známá svými komplexními badatelskými výzvami pro týmy všech věkových kategorií. Týmy dětí se od ledna do dubna zaměřují v jednotlivých úkolech na různá témata, od přírodních věd po technologie. Musí vyhledávat a zpracovávat informace, navrhovat a sestavovat vlastní stroje a provádět fyzikální nebo chemické experimenty. Vše zaznamenávají do svých badatelských kronik a odesílají odborné porotě k posouzení.

Letošní ročník měl podtéma Kolem světa a jednotlivé úkoly byly inspirovány jednotlivými světadíly. Děti například navrhovaly a ověřovaly vlastní technologii stavby mrakodrapů, zkoumaly plavební vlastnosti různých druhů lodí, získávaly čistou vodu z čaje a prováděly různé experimenty s rýží. Do toho všeho musely také navrhnout svou týmovou vlajku nebo erb, proměřit vlastnosti špaget v tlaku anebo třeba připravit nějaký typický evropský dezert.

Ze všech týmů v jejich kategorii vždy tři nejlépe hodnocené týmy postoupily do regionálního finále, které se konalo online. Ve vymezeném čase musely děti bez pomoci dospělého odborné porotě předvést svůj vybraný experiment, okomentovat jeho podstatu a odpovědět na záludné otázky. V Plzeňském kraji zabodovaly děti z LogIQ klubu při Masarykově základní škole, a vybojovaly si tak postup do mezinárodního česko-slovenského finále, které se koná tento víkend v Nymburku. Soutěžní týmy čeká pódiové vědecké vystoupení a vědecký stánek, ve kterém musí představit celou svou půlroční badatelskou práci. „Postupem do finále jsme nadšeni,“ řekla lektorka klubu Kateřina Vágnerová, zároveň učitelka na Masarykově základní škole. „Pochvalu ale zaslouží i náš tým šesťáků, který už soutěžil ve vyšší kategorii a získal úžasný bodový zisk. Mladší děti prováděly svůj výzkum v našem klubu LogIQ, žáci druhého stupně se scházeli v naší fyzikální učebně po odpolednech a prováděli zadané experimenty. Vše museli dokumentovat a vysvětlovat. Sice nepostoupili do finále jako tým mladších účastníků, ale i oni si soutěž velmi užili a také se mnoho nového dozvěděli,“ pochvalovala šikovnost žáků Vágnerová.