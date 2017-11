Klatovští rybáři lovili letošní největší rybník

Myslív – Kapři jsou ve skvělé kondici, část jich ale zabili predátoři.

Svůj největší letošní výlov – výlov Myslívského rybníka – uspořádala v úterý společnost Klatovské rybářství. Potvrdil to, co ukázaly už předchozí výlovy – ryby jsou ve skvělé kondici, škodili ale rybožraví predátoři, kteří zlikvidovali část násady.

Výlov se měl konat již před týdnem, ale zkomplikovala ho technická závada na výpustním zařízení. „Chceme slovit celkem 650 metráků ryb, z toho 600 metráků kapra. Zbytek jsou vedlejší ryby jako tolstolobik, amur, štika, lín a podobně. Kvalita ryb je na jedničku, horší je to s celkovým množstvím. Chybí kusy a je to jednoduchá záležitost – i tady řádili rybožraví predátoři. Byly tu nálety kormoránů, a to přesto, že jsme se je snažili plašit, a samozřejmě tu řádily vydry, které se hodně rozšířily,“ řekl Deníku ředitel Klatovského rybářství Václav Voráček.

ZÁJEM O NÁKUP

Stejně jako při dalších výlovech bylo i v Myslívě možné zakoupit si na hrázi rybu, čehož mnozí využili. Kapr I. třídy i amur se dali v Myslívě pořídit za 70 Kč/kg, lín za 85 Kč/kg, tolstolobik za 42 Kč/kg, štika za 180 Kč/kg a například sumec za 150 Kč/kg.

Klatovští rybáři mají v plánu ještě několik větších výlovů – např. 10. 11. Nezamyslického rybníka či 16. 11. rybníka Novec.

Dobrou zprávou je, že na rozdíl od mnoha jiných potravin zdraží vánoční kapři jen minimálně. Podle Voráčka se dá očekávat, že to bude asi jen o dvě koruny na kilogramu.