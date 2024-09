„Hodně často se nyní stává, že nefunguje pohotovost pro děti. Za mě je to hrozné, když ve velké okresní nemocnici není taková služba. S nemocným dítětem jezdit desítky kilometrů daleko je strašné. Kdyby to bylo jednou za půl roku, tak se to dá ještě pochopit, ale vždyť je to teď snad každý měsíc a někdy i častěji. Za mě nehoráznost, to by měla nemocnice napravit a zajistit pořádný provoz,“ rozčilovala se maminka Ilona Maršálková a není jediná. Časté uzavření pohotovosti o víkendech znepokojuje i mnohé další rodiče.

Většina rodičů hází vinu na Klatovskou nemocnici, ale ta za to odpovědnost nenese, jelikož lékařskou pohotovost pro děti a dorost zajišťují v pronajatých prostorách nemocnice převážně praktičtí lékaři, kteří ji nedokáží v plném rozsahu pokrýt. Je jich málo. Dětští praktici stárnou a omezují i své praxe a mezi mladými není o tuto specializaci takový zájem, aby končící pediatry nahradili.

Rodiče se ale nemusí obávat o provoz dětského oddělení Klatovské nemocnice, to má dle slov mluvčího potřebné množství dětských lékařů k zajištění primární služby, což je nemocniční lůžková a odborná ambulantní péče. Ti ale také, pokud je to potřeba a je to jen trochu možné, vypomáhají i službami na pohotovosti. „Bohužel podíl služeb připadajících na nemocniční lékaře vzrostl už v posledních letech natolik, že není v našich personálních možnostech, aby sloužili v ještě větším rozsahu. Nicméně chápeme situaci a jako Nemocnice Plzeňského kraje hledáme trvale pediatry do zaměstnaneckých poměrů přímo v nemocnicích, abychom i nadále mohli se zajištěním pohotovosti dál personálně vypomáhat a aby v příhraničním regionu byla vždy dostupná alespoň jedna dětská pohotovost,“ řekl mluvčí Klatovské nemocnice Jiří Kokoška.

Rodiče z Klatov tak musí v případě, že není v provozu pohotovost v místě, jet do Sušice, do Domažlic nebo do Plzně, kde funguje nepřetržitá pohotovost.

Někteří rodiče poukazovali i na to, že nemocnice nedostatečně informuje o výpadku provozu pohotovosti jako to bývalo dříve. Poslední uzavření nebylo prezentováno na sociálních sítích, rodiče musí hledat jinde. „Informace o jakémkoli omezení lékařské pohotovosti pro děti a dorost, kterou zajišťují v prostorách Klatovské nemocnice regionální dětští pediatři, jsou uvedeny vždy v dostatečném předstihu alespoň dvou týdnů na webu nemocnice na stránce pohotovosti: https://klatovy.nemocnicepk.cz/pohotovost-pro-deti-a-dorost/ a také na informačních plakátcích v prostoru nemocnice. Nejinak tomu je i nyní. Informace o omezení pohotovosti ve dnech 21. a 22. září jsou na webu od 28. srpna a na vstupu do ambulantního traktu od minulého týdne. V aktualitách na webu informaci zveřejňujeme až krátce před uvedeným datem,“ uvedl Kokoška.

Rodiče by se ale mohli dočkat změny. Nyní se totiž diskutuje o tom, že by za pohotovostí měly mít nově odpovědnost pojišťovny. Nyní se o tom vedou rozsáhlé debaty mezi pojišťovnami, ministerstvem, kraji a poskytovateli péče.