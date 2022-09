Klatovy v závodu reprezentovali v juniorské kategorii Petr Palarczyk a Daniel Jindra a v seniorské Vojtěch Schmidt, Vít Pfeffer a Jiří Pfeffer a vyjezdili celkem 15 pódiových umístění v šesti kategoriích.

Závodu se účastnili jezdci z České republiky, Slovenska, Německa, Dánska, Maďarska a Itálie. Celkem bylo přihlášeno v šesti kategoriích 87 modelů.

Lidé pomáhali na Chariťáku třem rodinám během, ale i pitím vína

Pokud máte rádi modely a lákalo by vás ježdění s nimi, tak se na klatovské modely a závodníky můžete přijít podívat každé pondělí od 16 do 19 hodin do DDM Klatovy budova A.