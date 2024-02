Již třicet let pomáhá v Klatovech Městský ústav sociálních služeb a za tu dobu se mnohé změnilo. Nabízí široké spektrum služeb a neustále se rozvíjí. Své jubileum všichni společně oslavili v kulturním domě v Klatovech, pobavit přišla i herečka Uršula Kluková.

Oslava 30 let MěÚSS v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

Třicet let slouží Městský ústav sociálních služeb Klatovy a co vše se za tu době změnilo a co nabízí Deníku řekla jeho ředitelka Alena Kleinerová. „Převážnou část naší cílové skupiny tvoří senioři a máme tak Domov pro seniory Újezdec a Domov pro seniory Klatovy. Dále máme domov se zvláštním režimem a domov pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci. Je u nás také například Klub seniorů, pečovatelská služba, domácí ošetřovatelská služba, centrum denních služeb či poradenské služby,“ vyjmenovala ředitelka.

Dle jejích slov se změnil provoz výrazně. Zrekonstruovaná jsou vesměs všechna zařízení, která ústav provozuje. „Domov pro seniory v Klatovech má kapacitu 126 klientů. Po dobu covidu jsme měli mimořádně volná místa a málo zájemců, ale nyní už máme opět plno a zájemců hodně,“ uvedla Kleinerová.

Hasiči museli vzít zavděk azylem. I tak byl sál zcela plný

K jubileu městského ústavu přišli popřát i starosta a místostarostové, kde starosta Rudolf Salvetr odstartoval známkování provozu jedničkou a místostarostové Martin Kříž, Václav Chroust a Pavel Strolený přidávali hvězdičky. „To, že Klatovy mají sociální služby není samo sebou, ale je to zásluha paní ředitelky a jejího týmu a toho, jak se ústavu sociálních služeb věnují. Ne všechny služby fungovaly od samého začátku, cesta k současnému stavu běžela nějakou dobu. Věnovali se tomu pečlivě a to, jak vidíme dnes městských ústav sociálních služeb, je jich práce a za to jim patří velké poděkování,“ řekl místostarosta Kříž.

Oslavou v kulturním domě provázel Šimon Pečenka, který i zazpíval. Speciálním hostem byla herečka Uršula Kluková. O zpestření programu se postaraly klatovské mažoretky a sušičtí tanečníci. Nechyběla ani hudba k tanci v podání dua ToJa.