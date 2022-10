Panoš je velmi všestranný a neustále hledá inspiraci kolem sebe. „V době covidové pandemie se naše vzdálená laboratoř stala celosvětově známou a jedním z mála smysluplných způsobů, jak měřit při výuce aspoň trochu reálné fyzikální experimenty. Je to stále zvláštní pocit, když vidíte, jak někdo v Klatovech na stole ovládá experiment třeba z Indie,“ řekl Panoš, který se například na letošním ročníku Science on Stage, kde ukazovali, jak se šíří oheň v řadě sirek, inspiroval ke stavbě výukového modelu řízené a neřízené řetězové jaderné reakce. Měl by to být takový „sirkový reaktor“.

Ceny Albertus vyhlašují Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Jednota českých matematiků a fyziků, Elixír do škol, Česká hlava, Česká fyzikální společnost, Fyzikální pedagogická společnost, Planetum a Svět techniky.

V Sušici dál povládne ODS, spojili se s ANO a nováčky. Piráti mluví o podvodu