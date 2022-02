Do pomoci Ukrajině se zapojuje v Klatovech stále více lidí. Mezi nimi je ji klatovský truhlář Tomáš Řada, který se rozhodl se svým kamarádem odvézt věci přímo na Ukrajinu.

Sbírka pro Ukrajinu v Klatovech. Ilustrační foto. | Foto: Miloš Ryneš

Přispět potřebnými věcmi může každý, on je tam doveze. „Mám velké auto a tak jsem se rozhodl, že ho naplníme a v pátek večer nebo v sobotu ráno pojedu přímo na Ukrajinu. Kdo by chtěl pomoci a chtěl by přispět oblečení, zdravotnickým materiálem, léky, spacáky a různými potřebami, může to přinést v pátek ráno či dopoledne k nám na dílnu a my to odvezeme s kamarádem Martinem Pytlů,“ uvedl Řada, jehož dílna sídlí v ulici K Letišti (bývalý areál ACHP, vedle prodeje autodílů).