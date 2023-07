Mnohým Klatovanům je Petr Hájek známý jako instalatér, ale před několika lety zcela změnil svoji práci a začal naplno malovat obrazy. A jeho tvorba už nyní visí na zdech v mnoha rodinách, ale také v domácnostech českých celebrit. Ten, kdo jeho obrazy nezná, může se jimi přijít pokochat na hrad ve Švihově, kde v sobotu zahájil svoji výstavu.

Vernisáž výstavy Petra Hájka na hradě ve Švihově. | Video: Daniela Loudová

„Měl jsem už menší výstavy v Klatovech u kamarádů v baru a podobně, ale tohle je asi moje zatím největší autorská výstava. Je to příležitost se ukázat téměř ve své domovině, ke Švihovu mám jako Klatovan vztah, takže jsem rád, že mě oslovili a umožnili mi zde vystavovat,“ řekl Hájek, který maluje zhruba pětadvacet let, ale začal se tím živit před třemi lety, kdy začala corona. „Je to pro mě stále s podivem. Zájem ale o mé obrazy je a zatím neopadá. Těší mě každý nový zákazník, mám radost, když se na mě někdo obrátí, že chce namalovat ode mě obraz dítěte, přítelkyně, partnera a podobně, vážím si jejich důvěry,“ přiznal Hájek.

Žáci v Sušici postavili sportovní kabriolet, každý se v něm chce svézt

Na výstavě je k vidění průřez jeho tvorbou. Na jednom místě se tak sešel Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Sean Connery, Popelka, ale i královna Alžběta II. a mnoho dalších. Vernisáže se zúčastnil také známý moderátor Jan Musil, který si se svým partnerem Jakubem převzal od malíře originální obraz. A není prvním, který od něj má. Namaloval mu i Hanu Zagorovou a maminku.

Obrazy od klatovského malíře zdobí domácnosti i dalších známých osobností, například Štefana Margity, Dagmar Havlové, Václava Noida Bárty, Dominika Haška, Přemka Forejta a mnohých dalších. Dle jeho slov už mu rukama prošly stovky obrazů.

Výstava na hradě bude k vidění do konce srpna.

Zdroj: Daniela Loudová