„Důvodem proč jsme začali majáles pořádat bylo, že jsme cítili, že je pro nás mladé pořádáno v Klatovech málo akcí a cílená přímo pro střední školy zde nebyla žádná. Původně jsme chtěli udělat festival, ale něco takového co tady nikdy nebylo. Pocházím z Českých Budějovic a tam tradice majálesů vznikla v rukou studentů středních škol. Tady v Klatovech jsou střední školy také silné, proto jsme se rozhodli udělat svátek studentstva majáles. Cílem bylo, aby si všichni studenti den užili, aby měli svůj den,“ řekl jeden ze zakladatelů klatovského majálesu Ondřej Kašpárek.

S trůnem se musel rozloučit král loňského majálesu. „Moc se mi kralování líbilo. Pomáhal jsme s letošní organizací, která byla obtížná, protože minulý rok byl hodně úspěšný. Tak jsme se snažili, aby byl letošní stejně úspěšný, tak snad se nám to povedlo,“ zhodnotil rok svého vládnutí Tomáš Kasalický.

Letošním králem a královnou byli zvoleni "vesmírní roboti" Jan Kučera a Terezie Englová. „Bylo to takové hodně narychlo, bylo to nečekané. My jsme to moc nepromýšleli, že by jsme se přihlásili. Ale určitě máme velkou radost,“ řekla královna chvilku po zvolení.