Muzikanti slibují, že je rozhodně důvod dorazit. „Je to mega show, je to ohňová show, show dvou kapel, které fungují na bázi přátelství. Takže je to absolutně spontánní show,“ řekl Deníku zpěvák Traktoru Martin Kapek. Dodal, že do party skvěle zapadl Václav Noid Bárta, jenž na přelomu loňského a letošního roku nahradil v Dymytry zpěváka Prothea. „Noid je strašně pozitivní člověk, kde se objeví, tam se směje. Je to tak na pódiu, zvukových zkouškách, v zákulisí i jinde,“ dodal Kapek.

Pořadatelé Deník informovali, že areál bude otevřen již od 15 hodin a o hodinu později se na pódium postaví první z předskokanů, skupina Corona. Pak přijde na řadu Alkehol, formace, která se zrodila před více než třiceti lety v pražské hospodě Na Slamníku a jejíž texty se dodnes točí kolem alkoholu. Příliš představovat není nutné ani další partu, která se postaví na pódium. Arakain má za sebou více než čtyřicet let úspěšného koncertování, letos vydal po pěti letech nový singl Sedm hříchů.

Ve 20 hodin vtrhnou na pódium Dymytry a Traktor a setrvají tam tři hodiny.