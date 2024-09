Českou republiku dle Českého hydrometeorologického ústavu zasáhnou od půlnoci na čtvrtek vydatné srážky, které se na našem území udrží až do konce týdne. Nejvíce by mělo pršet během soboty. Výstraha na extrémní srážky platí kromě Karlovarského a části Ústeckého kraje pro celé území České republiky. Ve čtvrtek byla výstraha povodní rozšířena o výstrahu o silný vítr, a to s výjimkou Plzeňského kraje pro celé území Česka. „V rámci dešťové výstrahy se do extrémních srážek přidávají i další oblasti na Vysočině a některé oblasti v jižní části Šumavy. Dále se výstraha na srážky rozšiřuje nepatrně na západ, a to do Ústeckého a Plzeňského kraje,“ sdělil ve čtvrtek dopoledne Český hydrometeorologický ústav.

Ve čtvrtek dopoledne zasedla na klatovské radnici pracovní skupina povodňové komise, aby projednala a důkladně připravila veškerá opatření vedoucí ke zmírnění případných škod způsobených vysokým úhrnem dešťových srážek doprovázených silným větrem. „V současné době probíhá důkladná kontrola koryt vodních toků, čištění vodovodních vpustí, příprava veškeré dostupné techniky a pracovníků našich servisních organizací a další související opatření. Je zajištěna koordinace s dobrovolnými i profesionálními hasiči. Máme připraveno tisíc pytlů s pískem, v případě potřeby se budou chystat další a nachystané jsou i dvě norné stěny,“ informoval místostarosta Klatov Václav Chroust s tím, že v pátek opět skupina zasedne.

Vedení města doporučuje omezení pohybu venku. „Žádáme všechny občany, aby omezili vstup do podmáčených městských parků, lesů a na hřbitovy. Kombinace vydatných srážek a silného větru může být extrémně nebezpečná,“ vyzval místostarosta.

Připraveni jsou také v Sušici. „Situaci budeme jako při každé podobné události monitorovat, pokud dojde ke zhoršení, budeme reagovat. Připraveni budou všichni, hasiči, městská policie, krizový štáb a všichni ostatní. Občané by měli být v tuto chvíli v klidu, nepropadat panice. Vše budeme hlídat a monitorovat,“ řekl starosta Sušice Petr Mottl.

V Rabí už mají nachystáno. „Jsme připravení. Pytle s pískem v Čepicích jsou naplněné, čluny v hasičárně jsou dofouknuté,“ uvedl starosta Rabí Miroslav Kraucher.

V souvislosti s předpovědí počasí jsou ve většině případů zrušeny i venkovní akce.