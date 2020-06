Nedávno dva mlynáři z nedalekého okolí Klatov v jednom nejmenovaném hostinci hrály čertovské obrázky – karty.

Dobový inzerát z klatovských novin

Následky karbanu

Nedávno dva mlynáři z nedalekého okolí Klatov v jednom nejmenovaném hostinci hrály čertovské obrázky – karty. Tak jako vždy se štěstěna přiklonila jen k jednomu z karbaníků. Když pak po dlouhé hře ten šťastnější vyšel ven, vyšel za ním i ten druhý, méně šťastný, aby si na venkovním vzduchu „zchladil“ svoji zlost. Možná padlo nějaké to posměvačné slovo a nežli se kdo nadál byli soupeři v sobě. Ten co prohrál, uhodil svého soka dýmkou několikrát do obličeje. Sice tekla krev, ale poranění bylo pouze povrchové, nikterak vážné. Přesto to stačilo, aby poškozený začal volat policii o pomoc. Přivolal také strach na spoluhráče, který začal mít obavy o následcích svého konání. Napadený dotyčný využil situace a bázně soupeře a nechal si jako odškodné vyplatit v hotovosti neuvěřitelných 650 zlatých. Za odřeninu čela velmi neadekvátní částku. Také, když přišlo „rameno“ spravedlnosti na místo činu věc vyšetřit, po vykutáleném mlynáři nebylo vidu ani slechu. A co ten druhý mlynář? Možná udělal ve městě dobrý „kšeft“ a proto zašel do hostince něco „pustit“. To se stávalo a stává dodnes, ale snad to bylo poučení pro příště, neboť prohrát větší sumu v kartách a potom ještě větší sumu zaplatit „za bolestné“, to je přece jenom trochu přísný trest za vlastní blbost, pokud si uvědomíme, že tímto neutrpěl jenom samotný viník, ale hlavně jeho rodina…