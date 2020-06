Naposled to vyšlo

Nebyl starý, bylo mu teprve 31 let, ale trpěl jakousi duševní chorobou a nějakými halucinacemi. Jestli to udělalo prostředí hřbitova, který byl hned za zdí, nebo ho kostlivci chodily strašit, to nevíme, jisté je, že se již mnohokrát pokoušel o sebevraždu. Vždy to z nějakého důvodu nevyšlo. Až v sobotu 21. srpna roku 1880 o půl sedmé večer zašel na půdu, sedl na podnožku a střelil se do pravého spánku. Výstřel z pistole naplněné vodou lebku rozrazil a mozek rozmetal, takže smrt následovala okamžitě. Pokud si někdo usmyslí, že se zabije, tak mu v tom nikdo nezabrání…

(Šumavan 28. 8. 1880) Ivan Rubáš