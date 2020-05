Také v dobách našich předcházejících generací, kdy měl platit zákon a pořádek na prvním místě, se stávalo, že úředník či jiný představitel státní a obecní správy nedělal všechno tak svědomitě jak by měl.

Také v dobách našich předcházejících generací, kdy měl platit zákon a pořádek na prvním místě, se stávalo, že úředník či jiný představitel státní a obecní správy nedělal všechno tak svědomitě jak by měl. Na takové jednání platil a stále platí tak zvaný otevřený veřejný dopis uveřejněný v novinách. Jeden takový napsal začátkem roku 1880 kameník František Jung. Tento Jung byl také vášnivým milovníkem historie, památek a sbíral starožitnosti. Jeho sbírku odkoupilo, díky Karlu Hostašovi, město a dalo tak základ vzniku klatovského muzea (1882). Vrátíme se však k původnímu dopisu, v němž Jung psal, že ve dnech 26. a 27. října roku 1870, kdy nad městem a celou Šumavou řádila strašná vichřice, kdy docházelo k rozsáhlým polomům, domy se otřásaly v základech a jejich střechy byly větrem odnášeny, kdy samotná báň Černé věže byla shozena, byl také obětí této spouště kamenný svatý Vojtěch při silnici Janovické nedaleko místa „U dvou křížů“. Jelikož již pro město opravoval například sv. Antonína při vjezdu na Svatoantonínské náměstí (dnešní náměstí Mistra Jana Husa) a jiné památky, tak mu někteří radní přivezli torzo a kousky této sochy se žádostí, aby vše opravil a že dostane slušně zaplaceno. Jak Jung doslova v dopise píše: „Já pak s velikou pílí a namáháním uloženou mi práci jsem vykonal. Ač socha ta již po devět roků stojí mnou opravena, neobdržel jsem posud slíbené a pracně zasloužené odměny. Vyzývám tudíž ony pány, kteří ke mně sochu přivezli a zaplatiti slíbili, by konečně tak učinili a to do osmi dnů, an bych jinak nucen byl věc tu obšírněji i s jmenováním osob uveřejniti. Doufám však, že páni, jimž řádky tyto platí, k tomu dojít nedají.“ A výsledek? Nejenom, že dostal vše zaplaceno i s „ouroky“, ale jak jsem již uvedl, město za slušné peníze odkoupilo i jeho sbírku starožitností. Dnes má také „otevřený“ dopis, veřejně zveřejněný, velkou váhu. Více však používáme veřejné petice, kdy občané svým podpisem vyslovují nesouhlas či protest proti konkrétní věci nebo osobě a mnohé z nich jsou úspěšné a dopomohly k dobrému konci.