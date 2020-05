Otrávil se

Bylo však nalezeno a lékařským (veterinárním) vyšetřením potvrzeno, že maso bylo doopravdy nakažené. Jak tenkrát se říkalo: „Škodným uznáno.“ Proti Huspekovi bylo zavedeno soudní vyšetřování. Jelikož nikdy ve svém životě do styku se soudem nepřišel, mnoho se ho to dotklo, také se bál následků (možného vězení), které si vůbec ani v největší fantazii nedovedl představit, usmyslel se, že se otráví. Koupil si za deset krejcarů kyseliny sírové (vitriol), třetinu jí vypil a přes lékařskou první pomoc, v hrozných bolestech zemřel. Tak to vidíte… Žádný průser v životě, který se týká nějakého obohacování, nestojí za to, aby si člověk šáhl na vlastní život. Jak se říká: „Nic se nejí tak horký, jak se to uvaří“. Protože měl tento živnostník svědomí, a „neunesl“ ho, tak si vzal život. Kdyby dneska některé podnikající společnosti nejasného původu měly nějaké svědomí, tak by většina z nich, již tady nebyly…

(Šumavan 14. 2. 1880) Ivan Rubáš