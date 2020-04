Prozrazený zloděj

Jednou takhle přes zimu se z výkladních skříněk některých klatovských trafik začaly ztrácet doutníky, fajfky a dýmky. Na zloděje bylo několikrát políčeno a číháno. Přesto lapit se ho nepodařilo. Jeden z trafikantů, pan Nenadál, který přišel o několik dýmek, dostal nápad. Řekl všem svým dětským zákazníkům, kteří k němu chodili pro tabák, že jim dá příště tabák „gratis“ (zadarmo), když zjistí zloděje.

A netrvalo dlouho, když do trafiky přišel hoch s dýmkou, kterou Nenadál ihned poznal. Chlapec vypověděl od koho ji koupil, ihned bylo posláno pro četníka a ten udaného dotyčného zatknul. Byl to nějaký Kurc a při domácí prohlídce se u něho našly ještě další různé věci. Na pár měsíců byl od tohoto zloděje pokoj, i když jen relativní. Jeho místo ve městě zaujal jiný… Co se týče drobných krádeží, to dřív přiletí na Zemi mimozemšťané, než aby se lidé odnaučili tento zlozvyk…

(Šumavan 3. 4. 1880) Ivan Rubáš