Šílenec

Jak se říká, někteří lidé se z různých osobních důvodů a psychických problémů nervově zhroutí. Prostě jim v hlavě „přeskočí“. Žil kdysi v Klatovech pekař Josef Jelínek, který v březnu roku 1880 začal vykazovat výkyvy v logickém myšlení a jednání. Vše vyvrcholilo jednu neděli, když Jelínek přišel ráno do děkanského kostela, zrovna když byla bohoslužba, sňal z postranního oltáře sochu Panny Marie a jal se lidem kázat o Kristu. Že prý dosud nebyl ukřižován, ale že on Jelínek, bude. Vinil Klatovy z velkých hříchů, vykládal určité odstavce z Písma, mluvil o svatých a dával nynějším lidem jejich mučednický život za příklad. Lidé zavolali děkana, který poznal ve tváři nešťastníka pomatení mysli. Snažil se Jelínka uklidnit, ale ten začal kázat ještě zuřivěji a hlasitěji. Byl přivolán strážník, který však také nic nezmohl. To se již celý kostel soustředil na tuto scénu a lidé hlasitě debatovali. Někteří dávali Jelínkovi za pravdu, jiní nikoliv. Již dlouho trvalo toto přerušení mše a do akce zasáhl přímo purkmistr Josef Císař. Lstí odebral Jelínkovi z ruky sošku Panny Marie a stálé na něj mluvil, aby upoutal jeho pozornost. Pomalu couval ke vchodu a soškou lákal šíleného, aby šel za ní. Takto ho odvedl z kostela ven a následně i domů. Byl policejně hlídán a později převezen do ústavu pro choromyslné. Jaké bylo jeho pozdější chování nevíme. Někdo bývá apatický, jiný naopak agresivní.

Z další zprávy se dovídáme, že Jelínek po několika měsících spáchal sebevraždu. To již byl zpátky doma a celé dny mlčky proseděl s nepřítomným výrazem ve tváři. Koncem srpna, možná ve chvilkovém navrácení paměti, si vzal ze stěny pušku, opřel ji o zem, položil se hrudníkem o její ústí a zmáčkl kohoutek. Střela přímo do srdce z takové blízkosti znamenala okamžitou smrt… I dnes jsou tisíce lidí, kteří se dlouhodobě ambulantně léčí a přitom vedou vcelku „normální“ život. Horší je, pokud spáchají nějaký násilný trestný čin. Takoví lidé většinou nejsou potrestáni ani za vraždu. Pokud si to však někdy ve světlé chvilce uvědomí, tak si zvolí jakési své východisko - sebevraždu…

(Šumavan 13. 3. a 28. 8. 1880) Ivan Rubáš