KRYPTA POD JEZUITSKÝM KOSTELEM

Klatovská radnice rozhodla, aby z jedné volné místnosti na severní straně kostela byl zřízen sklad potřebných věcí pro spolek místních dobrovolných hasičů. Jak už to tak „bejvá“ jedna skupina lidí s tím souhlasila, neboť si uvědomovala záslužnou práci hasičů, ale byla zde druhá skupina, většinou skrytých závistivců, kteří poukazovali na zneuctění kostela. Dokonce podali písemnou stížnost. Do sporu také zasáhl redaktor a vydavatel Šumavanu Maxmilián Čermák, který napsal pojednání o tom, jak je možné, že někomu vadí spolek lidí, který zachraňuje jiným majetek, ba i životy, přičemž své hrdinně v boji s ohněm nasazuje.

Také se podivoval nad tím, že ve vedlejší prostoře, kde bývával dlouhá léta sklad vojenských obleků, je nyní pronajímán jistému izraelitovi, který tady má skladiště lihu. Také napsal, že prostory byly hasiči uklizeny, rakve srovnány, prostory do dalších částí zazděny a nově zřízeny nové venkovní vrata. Stavební práce vydražil za 300 zlatých Antonín Kaňák. Na závěr svého pojednání zmínil morálku lidí, mnohdy předků nynějších stěžovatelů, kteří před cirka sto lety (1773), po zrušení jezuitského řádu, dlouhé roky vykrádali místní kryptu, včetně olupování pohřbených o vzácné křížky a šperky. Také z rakví odcizovali cínové památné nápisy.

Když už nic k ukradení nebylo, tak různí neznabozi chodili do nezabezpečených prostor krypty a většinou pod vlivem alkoholu znesvětili památku zemřelých, když těla, či jejich části vyhazovali z rakví, bavili se vzájemným strašením, cvakáním zubů nebo jinými úchylnými „hrátky“. Proč již tenkrát se vstup do krypty stavebně nezabezpečil? To nikomu nevadilo, protože se ještě nevědělo, že město část prostor bude pronajímat. Vždycky se najdou lidé, kteří chtějí profitovat z obecního veřejného zájmu a pokud svého nedosáhnou, tak dělají všechno proto, aby to nezískal někdo jiný…

(Šumavan 29. 5. a 5. 6. 1880) Ivan Rubáš