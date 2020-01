PŘIČINLIVÁ SLUŽEBNÁ

Asi moc dobře nepracovala, protože k poslednímu říjnu roku 1880 dostala „vejpověď“. Určitě se cítila ukřivděná a přirozeně dostala málo peněz za službu. Aby si to vynahradila, tak se večer nepozorovaně vloudila do domu a rovnou na půdu. Tam sbalila do uzlíku prádlo, peřiny a dva kabáty a chtěla to odnést. Byla zpozorována a přes její pokus o útěk byla chycena a zamčena v místnosti. Jeřábek se vydal pro policii, ale mezitím Zahálková otevřela okno, spustila se z pavlače po pumpě do dvora sousedního domu.

Ale jen do druhého dne. Policie dobře věděla, kde každý bydlí a tak ráno šla do Korálkova (jezuitského dvora) zlodějku zatknout. Přitom udělala preventivně domácí prohlídku a našla větší množství šatů, prádla, peřin a také kožich. Některé věci byly nahlášeny a poznány z Nýrska, kde Zahálková také sloužila. Měla to asi jako zábavu a z každého místa kde pracovala, si odnesla nějaký ten „suvenýr“. Sice byla odsouzená, ale tresty byly jen několikaměsíční, takže nebyl důvod v tom nepokračovat. Jen si příště musela dávat větší pozor. Když někoho chytíte při činu, tak ho zavřete a zamkněte do místnosti bez oken. Avšak pokud to bude ozbrojený chlap, tak mu radši jděte z cesty…

(Šumavan 8. 11. 1880) Ivan Rubáš