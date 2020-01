SOCHA SV. ANTONÍNA

Lidově se mu říká „Antoníček“ a stojí tu již od roku 1775. Z jakého důvodu, to už asi nikdy nikdo nezjistí. Faktem je, že se v druhé polovině 19. století začalo tomuto velkému prostranství na Říšském předměstí říkat Svatoantonínské náměstí (předtím Kozí rynek). My víme, že až do roku 1904, kdy dokončením hlavní měšťanské chlapecké školy, bylo náměstí přejmenováno na počest Mistra Jana Husa. Také víme, že zprávy ze Šumavanu psaly o nehodě jednoho vozky, který v listopadu roku 1879 svou neopatrnou jízdou porazil žulový sloup a následným pádem se barokní pískovcová socha rozbila.

Kameník a sběratel starožitností František Jung vše záhy opravil, ale vyvstala polemika zdali se má vysoký sloup se sochou postavit opět na své místo nebo nejlépe doprostřed náměstí. Upozorňovalo se, že novou ulicí k nádraží jezdilo čím dál více a více povozů, že sloup překáží vzmáhající se dopravě a hlavně, že uprostřed centrální části náměstí by byl k větší okrase města. Jak dneska víme, návrh na jiné místo nebyl přijat, jen se socha postavila cirka pět metrů od obrubníku ulice blíže k domu čp. 56/III. Opravu zaplatili veřejnou sbírkou všichni „Toníkové“ ve městě, v čele s Antonínem Peterlákem a Antonínem Velkoborským, kteří se postavili do čela výboru pro Antonínskou slavnost.

(Šumavan 6. 12. 1879 a 22.5, 5. 6., 19. 6. 1880), pokračování v dalším vydání. Ivan Rubáš