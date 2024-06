Je to úžasný pocit, když se tvrdá práce a odhodlání setkají s úspěchem. A právě to se stalo talentovaným žákům z Klatov, kteří zvítězili v regionálním kole soutěže Pohár vědy.

Klatovské děti na mezinárodní soutěži v Praze. | Foto: se svolením Kateřiny Vágnerové

Děti musely prokázat nejen široké znalosti v oblasti přírodních věd, ale také skvělého týmového ducha a neotřelý přístup k řešení problémů. Zazářily i na národním finále v Praze, které se konalo v sobotu.

Soutěž Pohár vědy je týmová badatelská soutěž pro žáky všech věkových stupňů rozdělená do několika kategorií. „Soutěž je známá svou náročností a konkurencí. Prověřuje schopnost aplikovat teoretické vědomosti do praktických situací, podporuje zvídavost a touhu po poznání u mladých lidí. Letos se soutěže, která trvá od ledna a má nejprve tři měsíční distanční kola a následně regionální semifinále, zúčastnily hned dva klatovské žákovské týmy. V kategorii II. stupeň ZŠ bojoval tým tří žáků Masarykovy základní školy v Klatovech ve složení Eva Ostrihon, Václav Nejedlý a Jakub Lenz. Svými výkony v první části soutěže se probojovali až do regionálního kola, kde obsadili úžasné 3. místo. Nutno podotknout, že regiony pro tuto soutěž jsou vždy dva sousedící kraje, takže tito žáci skončili na celkovém 3. místě v Plzeňském a Karlovarském kraji,“ uvedla klatovská učitelka lektorka klubů nadaných dětí Kateřina Vágnerová.

Ještě lépe se letos vedlo týmu mladších žáků v kategorii I. stupeň ZŠ. Tým byl složený z dětí LogIQ klubu a v první části soutěže obsadil absolutní 1. příčku, v regionálním kole také udržel laťku a obsadil 1. místo. O víkendu jel soupeřit na národní finále do Prahy. Ve finálovém kole mohou reprezentovat každý tým nejvýše čtyři děti. Této role se zhostili žáci Masarykovy ZŠ v Klatovech ve složení Magda Nováčková, Lucie Fremundová, Matyáš Konfršt a Ondřej Ostrihon. Čekalo na ně páteční pódiové vědecké vystoupení a sobotní vědecký stánek s pokusy a vlastnoručně vyrobenými stroji. „Tématem letošního ročníku soutěže je zahrada a tak museli žáci připravit biologické, chemické a fyzikální experimenty s živou i neživou přírodou. V březnovém úkolu měli například vymyslet a sestrojit jen z jednoduchých věcí v domácnosti vlastní zavlažovací zařízení pro rostliny a otestovat jeho funkci. I pro své pódiové vystoupení museli vymyslet vědeckou show s tématem zahrady, a tak se pokusili ohromit odbornou porotu vysvětlením principu rovnováhy na páce pomocí zahradního náčiní,“ vysvětlila Vágnerová.

A vše jim klaplo a klatovští žáci ohromili i v Praze. Přivezli si krásné druhé místo. „Ohromná čirá nefalšovaná radost. Děti LogIQ vybojovaly svůj pohár na mezinárodním finále. Je to ocenění pro celý velký dětský tým, který od ledna plnil různé badatelské úkoly, řešil vědecké otázky a navrhoval vlastní neotřelá řešení problémů,“ chválila Vágnerová.