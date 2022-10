Třídenní akce spojená s Dny otevřených dveří se uskuteční ve dnech 7. až 9. října, vždy od 8 do 16 hodin v areálu školy. Akce bude spojovat historii se současností školy. Zároveň bude k tomuto výročí vydán almanach. „Ukázky zemědělských a zahradnických dovedností, dobroty z rukou našich řezníků, pekařů, cukrářů, umění barmanů a kuchařů. To je jen krátký výčet toho, co bude k vidění a k ochutnání při velkolepých oslavách 150. výročí založení naší školy,“ řekl ředitel SŠZP Klatovy Vladislav Smolík.