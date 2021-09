„Tanečníci se pilně připravovali celý rok, ale největší dřina proběhla na letním soustředění, které se konalo pro všechny kategorie týden před soutěží v Dolanech u Klatov,“ uvedla vedoucí klatovské skupina Adéla Ženatá.

Přesto, že někteří byli na soutěži úplně poprvé, předvedli všichni podle jejích slov úžasné výkony a všech šest choreografií si přivezlo medailové umístění.

Nejprve ukázali hromadnou choreografii s názvem Princ Ali, kde se předvedla většina tanečníků. Tato choreografie soutěžila v kategorii profi a tanečníci s ní dosáhli na nejvyšší příčku. „Další, kdo se na tanečním parketu předvedl, byla naše juniorská kategorie s choreografií Help!, která získala taktéž 1. místo. Prvenství si odvezla i naše nejmladší sólistka Gábinka s choreografií Odvážná Gábinka,“ vyjmenovala Ženatá.

Tím ale sběr medailí neskončil. Úplně poprvé se na soutěžním place ukázala mini dětská věková kategorie (děti ve věku od 3 let) s choreografií Little fighters, kde děvčata ukázala velkou odvahu a odvezla si rovněž zlaté medaile. Stejně tak byly nejcennějším kovem ověšeni tanečníci s choreografií Shake It!, kterou předvedla dětská věková kategorie. Na závěr soutěže se podruhé předvedly juniorky s úplně novou choreografií M-Team, kde jim o dva body uteklo zlato, ale i přesto vybojovaly pěkné 2. místo.

Celkem si tedy skupina Diamond Dance Klatovy přivezla pět zlatých a jednu stříbrnou medaili. „Moc děkuji všem dětem a rodičům. Dále chci poděkovat mému realizačnímu týmu za pomoc a městu Klatovy za dlouholetou podporu,“ dodala Ženatá.