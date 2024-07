Proto jsou dle jejích slov knížky oblíbené i ve školkách, kam chodí i sama někdy předčítat. O tom, jak se takové pohádky píší a o čem pojednávají, jsme si s autorkou povídali během rozhovoru.

Co vás přivedlo k psaní pohádek?

Psát pohádky, nebo spíš si jen tak psát kratičké příběhy, jsem začala, když jsem byla těhotná. Bylo mi hodně špatně, skoro nic jsem nemohla a samozřejmě jsem se nudila. Když jsem jednoho dne jen tak koukala z okna a pozorovala, co se děje na ulici, viděla jsem kočky, jak se honí, vrabčáka, co poletoval po stromě nebo vlaštovky na drátech. Říkala jsem si, že ty kočky se určitě honí kvůli myši, jedna jí chytila a chce jí i ta druhá. Vrabčák poletuje, protože je smutný, že je sám a hledá si kamarády. A vlaštovka čeká na ostatní vlaštovky, aby společně odlétly do teplých krajin. A tak jsem vzala do ruky tužku a papír a psala si tyhle poznámky. A tak to vlastně celé začalo.

Jaké vaše pohádky jsou?

Pohádky jsou o zvířátkách, která se chovají jako lidé a dělají i věci jako lidé, například chodí do školy, uklízí, učí se, ale i zlobí, neposlouchají. Každá pohádka má samozřejmě dobrý konec a v každém příběhu je ukryto nějaké poselství, poučení, jak se k sobě chovat, že se nevyplácí lhát a podobně. Pohádky jsou doplněné o zajímavosti o zvířatech, obrázky zvířat a úkoly k jednotlivým pohádkám.

Kde je možné vaše knížky zakoupit?

Knížky si mohou čtenáři koupit na mých webových stránkách www.knizkyodteushky.cz, na mém facebookovém profilu Knížky od Teushky a tu nejnovější V krajině zázraků i na www.kosmas.cz a na www.knihydobrovsky.cz.