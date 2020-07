Úderem páteční třinácté hodiny začala v Klatovech tradiční pouť, která potrvá až do neděle.

Hodinu po poledni se roztočily atrakce na Erbenově náměstí, na kterých se můžete v pátek točit do 23. hodin, v sobotu od 9 do 23 hodin a v neděli od 9 do 21 hodin. Čeká tam vás tradiční nabídka, i když trochu menší kvůli koronavirovým nařízením. I tak si ale přijdou na své všechny věkové skupiny.