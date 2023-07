Druhý červencový víkend již tradičně patří klatovské pouti plné zábavy, mezinárodnímu folklornímu festivalu a bohatému doprovodnému programu. A i letos se mají návštěvníci na co těšit, vrcholem poutě bude koncert Xindla X.

Pouť v Klatovech. | Video: Deník/Daniela Loudová

Pouť je jednou z největších akcí roku v Klatovech, na kterou zavítají tisíce lidí. „To, co letos potěší nejen mě, ale i Klatovany a návštěvníky našeho města, je, že mezinárodní folklorní festival po covidové době opět nabere na obrátkách a přivítáme řadu zahraničních souborů. A pochopitelně, co by to bylo za klatovskou pouť bez řady atrakcí na Erbenově náměstí, ale také klidnějších zákoutí našeho města, ať už výstavy klatovských karafiátů či programu v letním kině. Srdečně zvu každého, kdo k nám na pouť zavítá, aby si červencový víkend užil, potkal se se svými známými. Přeji si, aby vše, co je nachystáno, udělalo návštěvníkům radost,“ pozval starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Součástí poutě bude již 28. ročník mezinárodního folklorního festivalu, a jak už naznačil starosta, bude opět velmi pestrý, jak jsme zvyklí z minulých let. „Letos přivítáme soubory z různých koutů světa – budeme mít soubor Ensamble Folklorico Rey Curre z Kostariky, Virestads Folkdanslag ze Švédska, Trachtenjugend Almrausch Stamm Regensburg z Německa, Detsky folklórný súbor Prvosienka ze Slovenska, Soubor lidových písní a tanců Žerotín ze Strážnice, Pošumavskou dudáckou muziku, Folklorní soubor Mladina z Plzně, Dětský folklorní soubor Salajenka z Dambořic a samozřejmě místní Dětský folklorní soubor Šumavánek a Folklorní soubor Šumava,“ uvedla ředitelka MFF Klatovy Denisa Valentová.

Festivalový galaprogram startuje v sobotu ve 20 hodin na náměstí, ale soubory už můžete vidět mnohem dříve na více místech, podrobný program najdete na www.mffklatovy.cz. Chybět nebude ani rozlučkový průvod městem v neděli, který vyjde v 10.30 hodin.

Nejlákavějším jsou pro děti bezesporu atrakce, které se roztočí již ve čtvrtek v 15 hodin, a stejně jako každý rok se mohou děti těšit na levnější jízdné tento první den, a to do 22 hodin. V pátek si můžete atrakce na Erbenově náměstí užít od 14 do 23 hodin, v sobotu od 10 do 24 hodin a v neděli od 10 do 21 hodin. „Přichystáno bude zhruba padesát atrakcí všeho druhu pro všechny věkové kategorie, užije si každý. Chceme, aby si lidé užili pěknou tradiční pouť, přichystané jsou dvě novinky, které ale tentokrát neprozradím, máme je jako překvapení. Chybět nebude samozřejmě ani občerstvení. Doufám, že nám vyjde počasí a lidé si pouť užijí. Na všechny se těšíme a srdečně je zveme, ať si s námi užijí největší akci roku v Klatovech,“ řekl provozovatel atrakcí Vlastimil Lagron.

Kromě již zmiňovaného nebude během poutě chybět staročeský jarmark na náměstí, prodejní stánky podél Plánické ulice, výstava klatovských karafiátů, výstava kaktusů, výstava svěřenců chovatelů drobného zvířectva Na Pazderně, která bude mít jubilejní 40. ročník. V sále střední zemědělské a potravinářské školy je již nyní také k vidění výstava trofejí spárkaté zvěře a zavítat můžete také do muzea či Pavilonu skla.

Letním kinem budou během poutě znít heligonky. V sobotu se můžete od 12.30 do 22 hodin těšit na Toulavou Kapelu, Jiřího Homolku, Veselé Heligonky, Trio – Radek Mráček, Jiří Švarc, Jaroslav Janoch, Šumaváky, Kůrovce, Čupr Baby a Obšuku. V neděli pak od 12.30 do 16 hodin zahraje Heligonka Aleše Rusňáka a Mrákovští Heligonkáři.

Hudba se rozezní i v pátek, v Divadelní ulici zahraje od 13 do 18 hodin Štreka PPOSPO (První přespolní originální staropražský pouťový orchestr), v sobotu na náměstí vystoupí od 10 do 12 hodin Skalanka, v neděli od 9 do 11 hodin Úhlavanka a vrcholem poutě bude koncert Xindla X od 16 do 17 hodin.

Zdroj: Deník/Daniela Loudová

Ke klatovské pouti bezpochyby patří i mše, kdy tou nejnavštěvovanější je sobotní od 15 hodin, po níž následuje průvod s obrazem Panny Marie Klatovské.

Zavítat lidé mohou také na motoristickou pouť do Autocentra Šmucler, kde bude přichystán jako tradičně program a atrakce.