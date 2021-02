V současné době potřebuje nemocnice především plazmu od lidí s krevní skupinou B a AB. Rezervaci k odběru nebo bližší informace lze získat na bezplatné lince transfuzního pracoviště 800 292 700.

Rekonvalescentní plazma od dárců, kteří se vyléčili z nemoci covid, obsahuje protilátky, které zvyšují schopnost bojovat s koronavirovou infekcí. Plazma je proto podávána právě pacientům s komplikovaným průběhem nemoci. Klatovská nemocnici ji začala dobrovolným dárcům odebírat v listopadu. Do dneška ji v nemocnici poskytlo několik desítek dárců. První vzorky nemocnice poskytla k výzkumu a k léčbě na klinických pracovištích. V prosinci ale začala plazmu používat i u svých vlastních pacientů. „Zatím jsme léčbu rekonvalescentní plazmou indikovali deseti pacientům, u nichž naši lékaři předpokládali, že transfuze buď pozastaví zhoršující se vývoj nemoci, nebo urychlí léčbu, což se skutečně u těchto pacientů v kombinaci s obvyklou léčbou podařilo,“ říká ředitel nemocnice Jiří Zeithaml s tím, že šlo o covidové pacienty na lůžkách intenzivní péče i na standardních lůžkách interního oddělení. „Rádi bychom tuto léčbu poskytovali i dalším pacientům. Proto potřebujeme plazmu s dostatečným množstvím protilátek a pro tuto konkrétní léčbu i plazmu dárců s vhodnou krevní skupinou, kdy skupina AB je v tomto případě univerzální a plazmy skupiny B máme zpravidla menší zásoby,“ doplňuje ředitel.

Odběr plazmy lze v Klatovské nemocnici provést dvěma tradičními způsoby. V první řadě přístrojovým odběrem samotné plazmy takzvanou plazmaferézou – to je vhodné pro pravidelné dárce, anebo standardním odběrem krve, z níž se následně plazma oddělí – to je vhodné pro prvodárce. Aby byla se jednalo o rekonvalescentní plazmu k léčbě nemoci covid, zjišťuje se před tím nebo následně množství protilátek. „Dostatečné množství protilátek mají hlavně lidé, kteří v minulosti sami prodělali onemocnění covid se zdravotními komplikacemi, to znamená, že měli horečky, dušnost, bolesti kloubů nebo další příznaky. Pacienti, kteří prodělali nemoc bez příznaků, mají těch protilátek zpravidla méně. Nicméně i oni mohu přijít. Hladinu protilátek zjistíme a i krevní plazmu bez potřebného množství protilátek dokážeme zpracovat k jiným účelům,“ popisuje vedoucí lékařka pracoviště transfuzních služeb Jana Zítková.

Rekonvalescentní plazmu ovšem nemůže darovat každý. Vyloučeny jsou osoby s chronickými zdravotníci potížemi, po operaci v posledním půl roce, HIV pozitivní, po předchozí transfuzi nebo těhotné ženy či rodičky.

Jaké jsou předpoklady pro dárcovství rekonvalescentní plazmy?

Uzdravení po prodělaném onemocnění covid-19 (prokázáno PCR nebo vyšetřením protilátek) – onemocnění s příznakovým průběhem, tzn. horečka, kašel, dušnost

Onemocnění proběhlo v druhé vlně pandemie (od srpna do současnosti – odběr minimálně po 14 od skončení nemoci)

Věk 18 až 60 let a tělesná hmotnost 50 kg a více

Dobrý zdravotní stav (i vzhledem k prodělané nemoci)

Muži, kteří nikdy před tím nedostali transfuzi krve

Ženy, které nikdy před tím nedostaly transfuzi krve a nebyly nikdy těhotné

Co vylučuje dárcovství rekonvalescentní krve?