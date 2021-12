Výhodou výstavy je, že se na ni mohou podívat lidé z chodníku. Kromě nových pláten je instalace dotvořena předměty ze sbírky výtvarnice, pár věcí zapůjčilo klatovské muzeum. Děti zaujmou hlavně plátna s plyšovými medvídky. „ Kdo má tyto chlupaté mazlíčky rád, může se na ně jet ještě podívat do Merklína, kde je též vystavuji ve výloze dílny Šikulka, ta je i večerně osvětlená. Svojí zálibu v časech minulých asi nezapřu, což dokazuje i pohlednice děvčátka s dárky, malovaná na plátně. Uvidíte zde i obraz se zimní krajinou. Zimu totiž nemám moc ráda, tak je tento obraz jediný. Je na něm pohled na hraniční hory, na Ostrý. A prozradím, že jsem malovala podle výhledu z okna ateliéru ve Veselí,“ uvedla malířka.

FOTO, VIDEO: Klatovské náměstí o stříbrné neděli ožilo adventním programem

O tom, že ráda maluje květiny, se můžete přesvědčit na výstavě v bance ČSOB v Klatovech, a to do konce ledna. Obrazy jsou instalované ve spodní části banky a pokračují volně na stojanech v klientských prostorách. Uvidíte tam část sbírky vytvořenou pro letní výstavu na zámku v Chudenicích, čili zámecké květinové zátiší a aranžmá květin ve vázách, nechybí oblíbené květinové louky. „Asi nejvíce obdivovaným obrazem je Hůrka s kostelem svatého Martina, která je právem asi nejčastějším místem vycházek. Ztvárnila jsem ji tak, jak ji mám nejraději, a to je v odpoledním slunci. Pokud by se někomu obraz zalíbil na tolik, že by se na něj chtěli dívat déle nebo ho pořídit jako dárek pod stromeček, je to možné. Výstava je koncipovaná i jako prodejní,“ dodala Papežová.