"Kniha vyšla za podpory Plzeňského kraje, Nadace 700 let města Plzně, Města Klatovy a Café Jednorožec Klatovy. Poděkování patří též vydavatelce Janě Brabcové z plzeňské Grafie," dodala Marcinková Smolová.

Na sklonku srpna vyšla básnická sbírka Ubývání. Jde o ručně vázanou knihu, která je koláží básní a akvarelů dvou klatovských autorek, které dlouhodobě vstupují do veřejného kulturního života svého regionu – Jany Marcinkové Smolové a Jaroslavy Papežové.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.