Obrovský šok prožila rodina starší ženy ze Sušicka, která zemřela v Klatovské nemocnici. Když do tohoto zdravotnického zařízení přijela pohřební služba ze Sušice vyzvednout její tělo, aby se mohlo uskutečnit poslední rozloučení, nenašla ho tam. Omylem totiž bylo vydáno jiné pohřební službě, klatovské, a již bylo dokonce zpopelněno.

Klatovská nemocnice a oddělení patologie, kde k záměně došlo, a krematorium, kde byla žena omylem spálena. | Video: Deník/Milan Kilián

Ke smutné události, která se dle zjištění Deníku stala ve druhé polovině října, se nikomu ze zainteresovaných příliš hovořit nechtělo. „Jediné, co mohu říci, je, že k takto nepříjemné situaci došlo, že se chyba stala mezi nemocnicí a námi při předávání těla a že jsme v kontaktu s rodinou. Vzhledem k tomu, že se předpokládá vyšetřování ze strany policie, nebudu podávat žádné další informace,“ uvedl ředitel Technických služeb města Klatov, pod které spadá tamní pohřební služba, Libor Hošek.

Záměnu těl podle informací Deníku odhalila až sušická pohřební služba, která přijela vyzvednout zemřelou. Jejímu majiteli Miroslavu Adámkovi také do řeči nebylo, ale nakonec potvrdil, že informace Deníku jsou správné a že k záměně těl v Klatovské nemocnici došlo. „Nebyla to ale chyba naší pohřební služby. Když jsme přijeli vyzvednout naše tělo, tak už tam nebylo. Zjistilo se, že ho odvezla klatovská pohřební služba. Mezitím bylo zpopelněno. Nevím, jak je na tom rodina zemřelé, ale zřejmě to řeší právní cestou. Víc k tomu říkat nebudu,“ reagoval Adámek.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Podle Klatovské nemocnice byla událost způsobena selháním lidského faktoru. „Naše interní šetření prokázalo pochybení v nedodržení standardizovaných postupů, a to jak na straně zaměstnance naší nemocnice, tak i na straně pohřební služby. I když nejde o systémovou chybu, přijali jsme okamžitě další opatření, abychom rizika opakování ještě více eliminovali,“ napsala Deníku nemocniční ombudsmanka Klatovské nemocnice Stanislava Stupková. Dodala, že záležitost po odhalení ihned začala řešit nemocnice i zástupci pohřební služby. „Došlo tak nejen k nápravě situace, ale zároveň jsme se dotčené rodině neprodleně osobně omluvili prostřednictvím primáře naší patologie,“ uzavřela ombudsmanka.

Druhá žena byla podle zjištění Deníku zpopelněna bez obřadu.

Policie se podle ředitele klatovského územního odboru Jana Myslivce událostí zatím nezabývá.

Mrtví na chodbě

Na Klatovsku to není v posledních letech první problém kvůli manipulaci s těly zemřelých. V roce 2016 odhalila v horažďovické smuteční síni kontrola velmi nestandardní zacházení s nebožtíky. „Našli jsme 21 zemřelých. Někteří z nich leželi volně na chodbě, a to už delší dobu," uvedl tehdy pro Deník ředitel krajské hygienické stanice v Plzni Přemysl Tomašuk a dodal, že některá těla byla i v nefunkčním chladicím boxu. Kvůli počínající hnilobě hrozila dokonce epidemie. To ale nebylo vše, policie prověřovala majitele strakonické pohřební služby Karla Hoška, který zmíněnou smuteční síň v Horažďovicích provozoval, i kvůli tomu, že rodině ze Sušicka vydal urnu s popelem jejich zesnulé dcery, přestože ta v té době stále ležela v rakvi na chodbě. Urna měla přelepený štítek. Hošek ale nakonec před soudem neskončil, neboť policie došla k závěru, že nespáchal žádný trestný čin, ale šlo maximálně o přestupky.