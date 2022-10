Hrad Kašperk si můžete prohlédnout bez průvodce

Dle jejího vyjádření nechtěla útulku uškodit. „Jde mi o to, že jsem žádala město Klatovy před dvěma měsíci o zlepšení inzerce psů v útulku Klatovy. Ředitel útulku se mi dušoval, že inzerci určitě zlepší. To napsal i v dopise. Nic se ale nezměnilo. Já vůbec neberu paní Šeflové její skvělou práci s pejsky, s útulkem. Ale ty inzeráty mi přijdou jako účelově neviditelné. Tím, že ten pes je problematický, tím spíš by se měl zviditelnit. V České Republice je celá řada lidí, kteří si berou z útulku pejsky staré, nemocné, na dožití. Tím, že ho vyfotím mizerně a označím jen jednou větou, která prakticky o psovi nesdělí nic, tím psovi nepomůžu,“ vyjádřila se Šlechtová.

Dělá pro psy vše

Její jednání pobouřilo Klatovany, kteří příspěvek četli, a jednoznačně stojí za Miloslavou Šeflovou, která útulek vede. „Paní Šlechtová se obula do klatovského útulku kvůli špatné propagaci, kterou našla na stránkách Technických služeb města Klatov. Osobně se v útulku nikdy podívat nebyla, protože k udělání si obrázku jí stačí stránka technických služeb. Nebyla ani schopná zavolat paní Šeflové a zeptat se jí na jednotlivé psy, které jsou v útulku delší dobu. Místo zjišťování informací se sama rozhodla o záchranu a pomoc s adopcí, bohužel svým jednáním poškodila nejen jméno útulku, ale ohrozila i samotné psy. Většina psů. kteří jsou dlouhodobě v útulku, mají buď psychický problém a jsou agresívní, díky své minulosti a zacházení svých dřívějších majitelů, nebo jsou nemocní a jsou pod neustálým veterinárním dohledem. Myslím si, že paní Šeflová je člověk na svém místě a zná "své" psy nejlépe ze všech a jen ona sama je kompetentní k tomu rozhodovat zda je pes schopný adopce, či nikoli a jakého páníčka, ke kterému psu vybrat a naopak,“ řekla Pavla Škutová z Klatov.

Předáno právníkovi

Stejně tak za vedoucí útulku stojí jednoznačně i ředitel Technických služeb Libor Hošek. „Na základě e-mailů, které byly rozeslány ze strany paní Šlechtové všem zastupitelům města Klatovy a několika desítkám referentů Městského úřadu Klatovy, jsem ve spolupráci s právním zastoupením Technických služeb města Klatov odeslal paní Šlechtové dopis, kterým na její z našeho pohledu neopodstatněné a v některých případech i nepravdivé informace reaguji. Tomuto dopisu předcházel i dopis všem adresátům, rovněž s reakcí na uváděný e-mail. Po cca dvou měsících paní Šlechtová takto reaguje na svých facebookových stránkách. Ve čtvrtek jsem měl v této věci opět jednání s právníkem a domluvili jsme se na dalším postupu, který zatím nebudu zveřejňovat. Paní Milušky Šeflové je mi za celou tuto akci upřímně líto,“ uvedl Hošek.