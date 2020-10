Už před druhou hodinou se scházeli lidé u volební místnosti na Vodojemu v Klatovech a volební komise se hned od počátku nezastavila. Mezi prvními byl i bývalý klatovský učitel Karel Čížek, na kterého si zavzpomínal i člen komise, když ho učil chemii. Učitel je vzorným voličem. "Chodím volit při každých volbách. Rozhoduji se podle programu a lidí, kteří v dané straně jsou. Myslím si, že většina lidí, kteří v zastupitelstvu kraje jsou, se snaží, ale všichni pracují stejně intenzivně," řekl Čížek, který přiznal, že je stále věrný jedné straně, ale název prozradit nechtěl.

Volební komise se shodla, že sedět v rouškách není vůbec jednoduché. V rouškách musí do místnosti vcházet i všichni voliči, pokud by se stalo, že by ji zapomněli, tak jim ji volební komise dá. Stejně tak pokud by neměli volební lístky, dostanou je u voleb.

Voliči hned od začátku chodili také volit do Střední průmyslové školy. Protiepidemická opatření tam byla patrná hned po vstupu. Je tam natažena páska "Zákaz vstupu", aby lidé nechodili po chodbách školy, a na stole připravena desinfekce na ruce.