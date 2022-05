„Od 5. května 1945 dodnes, to je 77 let historie, ale ukazuje se, že ani 21. století neznamená vždy klid a mír v Evropě. O to větší symbolický význam má letos to, že si připomínáme nejen v Klatovech, nejen na Zhůří, ale i v dalších městech našeho regionu osvobození našich měst, obcí americkou armádou a ve východní části i Rudou armádou. Nelze rozlišovat oběti, které přinesli tehdejší osvoboditelé a myslím si, že je v naprostém pořádku, že se před nimi dokážeme dnes poklonit a uvědomit si, že mír a svoboda není nic trvalého a rozhodně nebyla zadarmo,“ řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr.