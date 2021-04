Poslední březnový víkend patřil úklidu. V rámci projektu Ukliďme Česko se do něj aktivně zapojili i dobrovolníci z Klatov.

Do projektu Ukliďme Česko se zapojili i v Klatovech. | Foto: archiv dobrovolníků

Organizátoři Simona Musilová, Tomáš Nejdl a Fanklub HC Klatovy, z. s., zastoupeným Jiřím Zavřelem uspořádali úklidovou akci „Ukliďme klatovskou čtyřku“. Zapojilo se do ní 48 dobrovolníků. Čtvrtou městskou část rozdělili celkem do dvanácti sektorů, které dobrovolníci po své linii následně uklidili. „V lokalitě bylo několik pytlomatů, ve kterých měli zájemci připravené pytle a rukavice. Posbíraný nepořádek následně ponechali na místech k tomu určených. Tento postup byl zvolen zejména z důvodu, aby se lidé zapojení do akce neshlukovali, a mohla tak být řádně dodržována aktuální mimořádná protiepidemická opatření,“ uvedl Tomáš Nejdl.