Čtenáři známkovali vedení města v oblasti doprava a dopravní dostupnost včetně infrastruktury, cyklistika, chodci. Zde by se dalo říci, že si město vede velmi dobře, ze 400 respondentů mu dalo 41 % jedničku, průměr ale vyšel na 2,53. Hodný učitel by tak přimhouřil oko a dal dvojku.

Druhou oblastí je bytová politika – jak dostupné jsou byty a domy ve vašem městě. Zde už byly známky horší, průměr vyšel na 3,26, jedničku ze 378 hlasujících dalo 32 %, ale pětku 43 %.

Ve třetím případě čtenáři známkovali vytváření bezpečného místa pro život bez nebezpečných oblastí. Zde se dá říci, že město prošlo dobře. Průměr byl 2,82. Jedničku dalo 38 % hlasujících, pětku 17 %.

Nejlépe si vedení radnice vedlo v oblasti zaměřené na podporu vrcholového i mládežnického sportu včetně dostatečných sportovišť. Tady oznámkovalo jedničkou 39 % čtenářů, dvojkou 27 %. Celkově tak dostalo město dvojku.

A jaký má názor na vysvědčení od obyvatel starosta města Rudolf Salvetr? „Každý pohled a každá zpětná vazba od Klatovanů jsou pro nás důležité. Upozorní nás nejen na to, co je trápí, ale vypovídají i o tom, co považují za dobré a co je třeba dál rozvíjet. I proto s výstavbou obchvatu přibudou další úseky cyklostezek propojující Klatovy s integrovanými obcemi. Pokračovat budeme též v cílené podpoře sportovních a kulturních aktivit. Ne vše má a může zcela ovlivnit město. Nezbytné však je, aby v daných věcech spolupracovalo s těmi, kdo je mají ve své gesci. Proto jsem velmi rád za spolupráci s Policií ČR, jež má daleko širší pravomoci při zajišťování pořádku a bezpečí ve městě a její součinnost s městskou policií je prostě nezastupitelná,“ uvedl starosta a dodal: „Přestože výstavbě bytů se intenzivně věnují soukromí investoři a je to jejich prvotní náplň činnosti, rozšíříme i nabídku městského nájemního bydlení. Zanedlouho budou za tímto účelem dokončeny více než tři desítky městských bytů v bývalé vojenské ubytovně.“

Redakce Deníku nechala ve všech krajích České republiky oznámkovat čtenáře, jak jsou spokojeni s tím, jak si největší města regionu vedou ve čtyřech důležitých oblastech samosprávy: dopravě, bytové politice, bezpečnosti a podpoře sportu. Tady jsou výsledky letošního vysvědčení za naše okresní město. Jde o průměrnou známku čtenářů, nikoliv o názor Deníku. Toto vysvědčení není hodnocením redakce, ale internetových čtenářů deniku.cz a jeho regionálních webů. Redakce si uvědomuje, že kvůli současným náladám ve společnosti může být kritičtější, a že je jen sondou do pocitů společnosti v daném regionu a nedělá si ambice na komplexní analýzu.

Čtenáři v anketě známkovali radnice okresních měst v západních Čechách.Zdroj: Deník