„Návštěvnost v kině je v současnosti obecně nízká. V celoroční křivce návštěvnosti jsou měsíce květen a červen obvykle nejméně navštěvované, ale nyní je návštěvnost cca na 10 až 15% dlouhodobého průměru za vybrané měsíce. Po uvolnění zavedených opatření od 11. května jsou lidé opatrnější a cestu do kina si opět pozvolna hledají,“ uvedl vedoucí kina v Sušici Pavel Vinický.

Dle jeho slov je zásadním limitujícím faktorem pro to, aby diváky do kina přilákali, výrazný nedostatek titulů. Většina distributorů přeložila premiéry dlouho očekávaných filmů až na podzim, respektive na počátek roku 2021. Nové premiéry nejsou nebo jen minimálně. Proto se v květnu promítaly pouze filmy, které už měly premiéru před koronavirem. „Jediným titulem, o který byl větší zájem, byl dokument Barbory Chalupové a Víta Klusáka V síti. Zahraniční distributoři čekají, jak se vyvine situace s Covid-19 v zemích jako je Německo nebo Francie,“ řekl Vinický.

Čeští producenti ale nenechají diváky strádat a i přes danou situaci připravili na červen dvě premiéry očekávaných českých filmů, a to 3Bobule (od 25. června) a černou komedii Bourák (od 11. června), kterou režíroval Ondřej Trojan a ve které hraje Ivan Trojan hlavní roli. „Předpokládám, že od poloviny června dojde ke zvýšení návštěvnosti, i když zdaleka nedosáhne hodnot jako ve stejném měsíci z loňského roku. Postupný návrat do normálu vidím až od září s nástupem zahraničních filmů,“ dodal Vinický.

Podobně je na tom i kino Šumava v Klatovech, kam po rozvolňování přišlo nejvíce 70 lidí, a to na film V síti. Jinak jich tam na jiné tituly usedá okolo deseti. Spoléhají, že se návštěvnost pozvedne v letním kině, kde odstartují novými českými filmy. „Není bohužel co hrát, což je základ, a je to znát, lidi nemá co do kina přitáhnout. Myslím, že více bude lákat letní kino, které otevřeme v polovině června. Tam rozjedeme dvě chystané české premiéry, které by mohly diváky přilákat,“ uvedl Karel Kotěšovec, ředitel Městského kulturního střediska Klatovy, které kina provozuje.