„Začala jsem s keramikou asi před sedmi lety, kdy jsem chodila do keramického kroužku v Bolešinech, který vede paní Kočí. Moc se mi práce zalíbila. Nyní už mám pec doma, což je velká výhoda, protože postavičky zaberou mnoho času a můžu se k tomu kdykoliv vracet a poupravovat. Strávím u toho někdy i mnoho hodin,“ řekla Bauerová.

Jako první vyrobila svatou rodinu, kterou umístila do proutěného košíku, a další roky se betlém neustále rozšiřoval. V současné době čítá 38 postav a nechybí ani zvířátka – celkově se tak dá napočítat zhruba 50 částí, které je náročné každoročně také patřičně rozestavět. Nyní už je šikovná žena dokonce v klubu Plzeňských betlémářů. „Domeček z keramiky člověk udělá poměrně snadno, ale u zvířátek je to náročnější. Vyžadují více trpělivosti a musíme se dívat na skladbu těla, aby třeba kravička neměla delší nohy než tělo a podobně,“ poznamenala Bauerová s tím, že děti vždy řeknou, že jim tam chybí například slon a tvůrkyně ho do příštího roku udělá.

Betlémy v obci má více domácností, ale paní Bauerová má možnost ho mít venku pod pergolu, aby se na něj lidé mohli chodit dívat. „Třeba loni zde bylo 130 lidí. Chodí sem i děti z vedlejší školy a já pro ně vždy upeču linecké kočičky a podobně a ony mi zazpívají koledy,“ uvedla.

Betlém je u Bauerů k vidění až do konce ledna. A přibude další výrobek i příští rok? „Už tři roky říkám, že nebudu dělat další, protože už to není skoro kam dát. Napřed byl jen velký košík, pak se přidalo prkno. Ale vzít hlínu do ruky mi dělá dobře, takže se asi neudržím a zase něco udělám,“ uzavřela s úsměvem Bauerová.

Celou betlémskou scenérii doplňuje i netradiční vánoční strom.