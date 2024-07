„Kemp zahrnuje dvě horské chaty, třetí se bude dodělávat a bude v provozu od podzimu. Dále tu máme chatky standard, což jsou nejobyčejnější chatky, kde není žádné sociální zařízení, je to klasika s palandami a možností zatopení. Další je chatka Superior, která je více vybavená než chatka Standard. Máte tam lednici, terásku, kávovar i topení. Dále je zde místo pro karavany, kde má každý karavan svoje určité místo s připojením na elektřinu. Místo máme pro 12 karavanů, možná pokud bude větší poptávka, tak se počet ještě rozšíří. Pak tu máme samozřejmě místo i pro stany. Dokážeme tak obsloužit různou sortu lidí s různými požadavky,“ řekl provozovatel Jakub Novák.

Camping v Železné Rudě. | Video: Daniela Loudová

Camping je moderní, nově zrekonstruovaný a tak jsou v něm využívány i moderní technologie, které usnadňují provoz. „Každý, kdo k nám přijede, dostane čip, který se nabije kredity podle toho, jaké ubytování si vyberou. Kredity pak využívají například na elektřinu či na sprchy. Díky čipu se dostanou do zázemí. Jsou udělány nové toalety, nové sprchy a hosté se tam dostanou právě pomocí čipů, i třeba v noci,“ vysvětlil další z provozovatelů Patrik Biskup.

Pro karavany je tam rovněž mnoho nového, mají k dispozici novou výlevku, či prostor na vypouštění tzv. šedé vody. „Mohou si napustit do nádrže vodu, což také funguje na čipy. Nepotřebují žádné klíče. Lidé dostanou jeden čip a tím ovládají všechno,“ poznamenal Biskup.

Pýchou je bistro, které nazývají provozovatelé srdcem kempu. Lidé si tam mohou zajít na jídlo, pití, posedět. Kapacita bistra s terasou je zhruba 70 míst. Nečekejte tam ale českou klasiku. „Nabídka, kterou zde máme, je na Železnou Rudu trochu nevšední. Nejsme jako takové ty klasické restaurace, které by podávaly svíčkovou, guláše, segedín a podobně. Tady je takový pel mel různých pokrmů z různých koutů světa. Máme třeba hovězí pastrami, což je takový sendvič z flank steaků a dalších dobrot. Děláme svůj vlastní hamburger, na který se sem dost lidé vrací a říkají, že je to možná jeden z nejlepších, co kdy měli. Sázíme na přátelskou atmosféru. Chceme, aby se tady lidé cítili fajn, mohli si dát v klidu pivo, dobré jídlo, trošku si zarelaxovali,“ řekl Novák.

Netypické pro šumavské kempy jsou luxusní horské chatky, ale zájem o ně dle provozovatelů je. Nabízí nadstandardní vybavení. Ubytovat se v ní může až šest osob. Disponuje kuchyní, sprchou, krbem, myčkou, vinotékou, ale i saunou. Hned vedle je potůček, kde je tůňka, ve které je možné se po sauně zchladit. „Má také velkou terásku. Je to prosklená nádherná budova s veškerým vybavením. Kompletně nová je i chatka Superior,“ dodal Biskup.

Na své si v kempu přijde každý, dle nabídky se odvíjí i ceny. „Zatím nemáme srovnání s předešlými roky, protože kemp je nově zrekonstruován, tak uvidíme, jaký bude o co zájem,“ řekl na závěr Novák.