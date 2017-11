Kde vyrostli letošní vánoční krasavci?

Plzeňský kraj – Kde pichláče destíky let rostly a kdy je budeme moci na náměstích obdivovat?

Rozsvícení vánočního stromu v Sušici 2016.Foto: DENÍK/David Kojan

PLZEŇ

Pětačtyřicet let rostl srmk ztepilý, který už čeká na nazdobení a slavnostní rozsvícení na náměstí Republiky, před panelákem v předních Skvrňanech. Zasadil ho sem Václav Mařík v době, kdy se mu narodila první dcera Václava. „V rodině i v příbuzenstvu se rodili samí kluci, ona byla první. Dali jsme jí jméno Václava a zasadil jsem smrk,“ vzpomíná Václav Mařík. Jeho manželka Zdeňka vzpomíná na to, jak stromečku postupně přibývala patra. Holčičku Václavu, která je dnes sestřičkou v nemocnici, dávno přerostl. „Za silného větru se už v poslední době nebezpečně ohýbal a měli jsme strach, že spadne,“ dodávají Maříkovi. To, že jejich strom zdobí předvánoční náměstí Republiky v Plzni, je těší a rozhodně se půjdou na slavnostní rozsvícení dne 3. prosince podívat.

ROKYCANY

Strom na rokycanské náměstí doputuje z polesí Čilina, které obhospodařují Lesy města Rokycan, lesáci ho budou stavět 27. listopadu. Jde o krásně rostlý obří smrk. Ze stejného místa bude i o něco menší strom, který zkrášlí kruhový objezd u Střelnice a další – středně velký – na balkon radnice. Zdobení je naplánované na 29. listopad. Ve stejný čas lesáci vyzdobí obřím věncem a kužely z chvojí i prostor Spilky. Hlavní strom se bude rozsvěcet 2. prosince v 17 hodin a zároveň se rozzáří i strom na balkonu radnice a na kruhovém objezdu. Ve Spilce se pak první svíce na věnci slavnostně rozžíhá 3. prosince.

DOMAŽLICE

Vánoční strom na domažlickém náměstí se rozzáří v sobotu 2. prosince v 16 hodin. „Odkud přesně je, ještě prozradit nemůžeme, vybíráme z několika variant,“ uvedl Jaroslav Zavadil, ředitel Domažlických technických služeb.

KLATOVY

V Klatovech bude na náměstí Míru rozsvícen vánoční strom v pátek 1. prosince v 18 hodin. „Bude to pichlavý smrk zhruba dvanáct metrů vysoký. Pochází od dárce ze zahrádkářské kolonie u Štěpánovic,“ uvedl ředitel Technických služeb města Klatov Peter Pošefka.

SUŠICE, HORAŽĎOVICE

V Sušici rozsvítí vánoční strom z městských lesů v neděli 3. prosince, doprovodí ho společné zpívání koled. V Horažďovicích se lidé tentokrát dočkají dvou vánočních stromů. Slavnostní akt se bude konat na opraveném náměstí Míru 3. prosince. Druhý strom se rozzáří u kina. „Na náměstí budeme mít smrk. Chystáme i novou vánoční výzdobu,“ sdělil starosta Horažďovic Michael Forman.

TACHOV

Náměstí v Tachově ozdobí smrk z vesnice Písařova Vesce. Stejně jako v minulém roce, i tentokrát daroval zeleného velikána soukromý majitel. Rozsvícení již ozdobeného stromu je naplánováno na 3. prosince.

(dav, naš, job, jis, dl)