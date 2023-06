K rozhodnutí nebrat drogy vede cesta právě prostřednictvím včasného pochopení, co drogy jsou a co způsobují, a o to se snaží tým sdružení. Zapojit chce i Klatovy. „Zavítali jsme na úřad, kde jsme seznámili vedení s naším poselstvím, kdy chceme, aby se i město Klatovy připojilo k myšlence města bez drog. Rádi bychom spolupracovali a nabídli protidrogové přednášky na školách, které mají dopad na děti a mládež. Jsme si vědomi, že město nemá nástroj, jak problematiku vyřešit, a my nabízíme spolupráci,“ sdělil záměr návštěvy Kraus s tím, že nabízí i Hubbardův detoxikační program pro drogově a alkoholově závislé, fungující výhradně bez použití náhražkových drog.

Opilý a bez řidičáku se řítil městem, těžce zranil dva lidi. Jde za mříže

Velký strašákem je legalizace konopí, která se plánuje, což může mít velké následky. „Může přijít pokles cen a tedy i vyšší dostupnost a zvýší se i počet uživatelů. Tím se zvýší i dopad drogové problematiky, proto je nutné to řešit a upozorňovat na následky,“ poznamenal Kraus.

Potíže v současné době nepůsobí jen marihuana, ale sdružení poukazuje i na běžné dostupné látky jako je kratom. „Za mě to spadá stejně do drog jako nikotinové sáčky. Je toho hodně, jsou na to automaty, kde si to může dítě kdykoliv koupit. Pro výrobce je to byznys, ale není nikdo, kdo by dospívající mládeži řekl, jak moc je to pro ně nebezpečné. Jako největší problém vidím v tom, že pokud zákon dá něčemu legislativu, tak tím dává najevo, že je to v pohodě, že si to mohou koupit, a to je nezodpovědnost státu. Navíc jsem si všiml, že výrobce na balení píše, že po rozbalení nenese žádnou zodpovědnost za následný efekt na těle uživatele,“ dodal Kraus.

Hasiči z hořícího přístřešku vyvezli motocykly, zasahovali i u dvou nehod

V České republice je dle sdružení odhadováno 200 000 náctiletých ve věku 15-19 let, kteří se již dostali do kontaktu s ilegální drogou. Vzhledem k tomu, že v samotné zemi žije okolo 622 000 těchto dospívajících vůbec, měl zkušenost s nelegální drogou každý třetí teenager.

Dle poslední vládní výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR zneužilo marihuanu v roce 2019 přes 400 000 uživatelů a dalších 240 000 až 420 000 dospělých ji užilo údajně z důvodu vlastního léčení - celkem 7,5 - 9,2 % dospělé populace. Věková hranice zneužívání drog se snížila k 10 letům věku dítěte.

Trasa letošního dvanáctidenního Cyklo-běhu vede přes 41 měst Čech a Moravy. Celkem čítá přes 1300 kilometrů.