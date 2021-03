Tradici vyhánění zimy dodržovali v Nýrsku, s námi si nyní můžete připomenout, jak to vypadalo například v roce 2016, kdy vydali upálit Moranu.

Loučení se zimou v Nýrsku 2016. | Foto: DENÍK/Barbora Zoubková

„Jde již o čtvrtý ročník vyhánění zimy z města. Zimu bude symbolizovat právě Morana, což je figurína vyrobená ze slámy či sena a oblečená do oděvu," vysvětlil hlavní organizátor Martin Vyskočil. Při výrobě Morany mohly asistovat i děti. „Kromě toho si mohly děti vyrobit i svůj vlastní symbol jara. Malou skleničku si nejdříve ozdobily a pak do ní nasypaly hlínu a trochu osiva, které jim pak doma vyklíčí a připomene jaro," uvedla jedna z organizátorek, které byly převlečeny do dobových kostýmů selek, Václava Knězová s tím, že Vyskočil jim „dělal pantátu". Když Moranu vyrobili, vydali se všichni průvodem k Úhlavě, kde ji upálili a hodili do řeky. Celou akci doprovázeli hudebníci z Bystřice Petr Mikeš na harmoniku a Jiří Hořák na trumpetu.