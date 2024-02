V kulturním domě v Klatovech odstartovala zpěvačka Kateřina Marie Tichá se svou kapelou Bandjeez turné k nové desce Plamen. A start to byl na plný plyn. Stovky fanoušků si užily nabitý koncert.

Kateřina Marie Tichá a Bandjeez v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

„Lidé se mohou těšit na písničky ze staré desky, ale také z nové desky, kterou máme dnes úplně poprvé s sebou, a poprvé od nás lidé písničky uslyší. Na albu je deset nových písniček, které shrnují poslední dva tři roky naší životní spolupráce s Bandjeez. Na první desce kapela nebyla, tu jsem točila sama, takže to je změna. Nyní je tak vše mnohem bohatší, měla jsem méně svázané ruce, byla jsem obklopena skvělými muzikanty,“ řekla zpěvačka.

Ta nebyla s kapelou v Klatovech poprvé. Klatované měli možnost ji slyšet v roce 2023, kdy společně s nimi vítala na náměstí nový rok. „Líbí se mi Klatovy velmi. Poprvé v životě jsme zde hráli 1. ledna. Dokonce jsme měli díky Klatovům kapelního silvestra, byli jsme zde na hotýlku, jelikož jsme zde museli být na Nový rok brzo a čerství. Dnes se také moc těšíme,“ zavzpomínala.

Zdroj: Daniela Loudová

A náležitě si koncert v kulturním domě užili. Lidé se kromě písní pobavili i zábavnou vsuvkou kytaristy Máry, který osobitě přednesl svou báseň o Klatovech. Nechyběly přídavky, dokonce dvakrát, dlouhý potlesk i focení po koncertě. Dvěma písněmi zavzpomínali i na Davida Stypku.

Pokud fanoušci nestihli koncert v Klatovech, mohou se na Kateřinu Marii Tichou a Bandjeez vydat i do Lokte (16. 3.) či Plzně (22. 3.) a dalších měst. „Na turné se těšíme strašně moc, dlouho jsme se na to připravovali, je to neuvěřitelné, že už to tady konečně je,“ neskrývala nadšení zpěvačka.

Prozradila také, jak to bude s vystupováním se skupinou Jelen. „Už s nimi pojedu jen několik koncertů, domluvili jsme se tak, protože už bych to časově nestíhala.“