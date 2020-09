Kašperské Hory zaplnila policie, nechyběla ani filmová Modrava

/VIDEO/ Slunečné počasí i pestrý program přilákal v sobotu do Kašperských Hor mnoho návštěvníků. Konaly se tam tradiční slavnosti, které se nesly v duchu historie práva a pořádku; chybět tak nemohli zástupci policie, a to od prvopočátků až do současnosti.

Slavnosti v Kašperských Horách 2020. | Video: Deník / Daniela Loudová

Vše odstartoval průvod okolo náměstí, kde se představila již historická policejní auta a jeden motocykl, doplnila je skupinka rozverných cikánek a ke všemu vyhrávali Kůrovci. „Jezdím sem do Kašperek ráda, je tady krásně. Slavnosti jsou zajímavé, hodně se toho děje a letos je i hezky, takže to nemá chybu,“ řekla jedna z návštěvnic Jana Pěchotová z Plzně. Anketu miminek vyhrála Marlen Malátová z Klatov Přečíst článek › Během slavnostního zahájení byl udělen titul Osobnost města Leante Janderové, která se v Kašperských Horách narodila v roce 1930. Je velkou pamětnicí, neměla jednoduchý život a navázala také přátelství s partnerským městem Kašperských Hor Grafenau, kde má mnoho přátel. Dalšími osobnostmi se stali všichni, kteří pomáhali během koronavirové pandemie. Starostka Bohuslava Bernardová jim poděkovala. Na slavnosti se dostavili i herci z televizního seriálu Policie Modrava. Zavzpomínat přijela Jaroslava Stránská, Jan Monczka a Stanislav Hybler. Všichni přiznali, že se Šumava stala jejich srdeční záležitostí. „Vždy už ve mně bude takový malý Šumavák,“ řekl Hybler. Pestrý program plný divadla a hudby trval až do večerních hodin. Horažďovická padesátka předběhla o ročník nejstarší pochod v republice Přečíst článek ›

