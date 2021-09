V rámci programu slavností v Kašperských Horách se historická soumarská karavana zapojí do historického průvodu a také předvede malé představení uvítání soumarské karavany a placení povinného poplatku. Putování karavany se uskuteční zítra, příchod do města je plánován na pozdní odpoledne až podvečer.

Lidé budou rovněž svědky unikátní události, kdy do Kapšerských Hor zavítá karavana soumarů z Grafenau, kteří se v historických kostýmech vydají se svými koňmi z bavorského Waldhäuseru (posledního soumarského odpočívadla v Bavorsku) přes Šumavu po trase obchodní trasy Zlatá cesta, kterou založil ve 14. století Karel IV. „Členové soumarského spolku z Grafenau se vydávají na toto 30 km dlouhé putování pouze u příležitosti významných událostí, maximálně jednou za pět let. Poprvé se zúčastní také čeští soumaři, kteří se ke karavaně připojí na české straně pohoří. Přes Šumavu dosud chodily pouze bavorské karavany. Navíc členové soumarské skupiny Gabreta Nova z Kašperských Hor budou mít na svých koních jako jediní věrné repliky historických sudů tzv. prostic, ve kterých se k nám ve středověku dovážela sůl,“ uvedl za spolek Gabreta Nova Zdeněk Svoboda.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.