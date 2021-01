I když jsou památky uzavřené, lidé se rádi chodí dívat i do jejich okolí. Důkazem toho je návštěvnost hradu Kašperk a Pustého hrádku, kam během vánočních svátků a posledních dní roku zavítaly davy lidí.

Ilustrační foto, Kašperk, západní věž | Foto: DENÍK/David Kojan

Návštěvníky láká krásná zimní scenérie hradu i jeho okolí, a tak je to velký zážitek i pro fotografy, především nyní v zimním období. Kastelán hradu si ale pochvaluje i to, že se lidé chovají ukázněně. „Děkujeme za pořádkumilovnost během uplynulých vánočních prázdnin. Nejen ke Kašperku, ale i na Pustý hrádek zamířil skutečně velký počet lidí, což lze stejně tak říci o celé Šumavě. I navzdory zavřené bráně a početnému přílivu turistů zůstalo okolí obou památek v relativním pořádku a nezaznamenali jsme, že by například někdo lezl, kam nemá,“ okomentoval kastelán Václav Kůs.