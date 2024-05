O víkendu byla v Klatovech zahájena turistická sezona. Někteří lidé se pozastavili nad tím, že ještě není v provozu kašna na náměstí. Důvodem je chystaná novinka.

Kašna na náměstí v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Kašna na náměstí Míru bude zprovozněna dle ředitele Technických služeb města Klatov Libora Hoška v příštím týdnu. „Tento týden by měla přijet firma, která dodá do kašny další prvek, který bude novinkou. My bychom ji pak měli začít napouštět v příštím týdnu,“ sdělil Hošek.

